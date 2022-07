Si sposa in fin di vita ma poi arriva un cuore nuovo da Napoli. A Torino il trapianto. Il chirurgo: Sembra rinato (Di martedì 5 luglio 2022) Si sposa intubato in terapia intensiva di cardiochirurgia in condizioni critiche, ma contestualmente arriva il più grande ed inaspettato regalo di matrimonio: un cuore compatibile da trapiantare. Viene salvato con un trapianto dopo la cerimonia in ospedale ed ora può ricominciare una nuova vita. Protagonista un 47enne che dopo poche ore dal suo matrimonio in ospedale è stato sottoposto con successo ad un trapianto di cuore in emergenza. E’ successo nei giorni scorsi nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, diretto da Mauro Rinaldi. Nel mese di giugno l’uomo viene ricoverato in un ospedale della provincia di Cuneo per un infarto massivo del ventricolo sinistro, viene sottoposto alle prime cure e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) Siintubato in terapia intensiva di cardiochirurgia in condizioni critiche, ma contestualmenteil più grande ed inaspettato regalo di matrimonio: uncompatibile da trapiantare. Viene salvato con undopo la cerimonia in ospedale ed ora può ricominciare una nuova. Protagonista un 47enne che dopo poche ore dal suo matrimonio in ospedale è stato sottoposto con successo ad undiin emergenza. E’ successo nei giorni scorsi nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale Molinette della Città della Salute di, diretto da Mauro Rinaldi. Nel mese di giugno l’uomo viene ricoverato in un ospedale della provincia di Cuneo per un infarto massivo del ventricolo sinistro, viene sottoposto alle prime cure e ...

