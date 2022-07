Pubblicità

Secchicandi2 : I capi del Tesoro e del Ministero della Salute della Gran Bretagna si sono dimessi a causa degli scandali che coinv… - foggylady : RT @LucaSebastiani_: ??Il governo di #BorisJohnson cade a pezzi. In contrasto con l'esecutivo Tory, si sono appena dimessi due ministri pe… - adario : RT @ilpost: Si sono dimessi i ministri dell’Economia e della Salute britannici - fefebaraonda : RT @ilpost: Si sono dimessi i ministri dell’Economia e della Salute britannici - maurogab1 : RT @Theskeptical_: Ma perché si sono dimessi improvvisamente i ministri inglesi della salute e delle finanze? -

Londra, 5 lug. - Sale la tensione politica in Gran Bretagna, dove il ministro delle Finanze Rishi Sunak e quello della salute Sajid Javid siin aperta critica alla gestione del primo ministro conservatore Boris Johnson. 5 luglio 2022Un nuovo duro colpo al premier britannico Boris Johnson: sidal governo il ministro delle finanze Rishi Sunak e quello della salute Sajid Javid I due - che hanno pubblicato una lettera su Twitter - l'hanno fatto per protestare proprio contro ...Il premier sotto accusa per la gestione delle denunce di cattiva condotta contro l'ex vice capo dei deputati conservatori, Chris Pincher ...(Adnkronos) – Sale la tensione politica in Gran Bretagna, dove il ministro delle Finanze Rishi Sunak e quello della salute Sajid Javid si sono dimessi in aperta critica alla gestione del primo ministr ...