Shakira | dopo Piqué | ha un nuovo fidanzato | chi è il nuovo amore della cantante? Ecco tutta la verità

(Di martedì 5 luglio 2022) La fine del matrimonio franon smette di far discutere; alcune voci vedrebbero lagià impegnata con un. Ma è vero? Leggi anche: Riki, ilbacia una ex concorrente de La Pupa e il Secchione, ma lei è fidanzata:chi è la ragazza (FOTO)ha un...

Pubblicità

zazoomblog : Shakira avrebbe un nuovo amore dopo Piqué: di chi si tratta - #Shakira #avrebbe #nuovo #amore - infoitcultura : Shakira dopo la separazione da Piqué vuole andare via di casa con i figli, ma il calciatore non ci sta! - redazionerumors : Dopo la notizia della rottura che ha fatto il giro del mondo arriva un'indiscrezione che potrebbe cambiare le carte… - Frankf1842 : RT @fanpage: Dopo la separazione con #Piqué spunta anche un soprannome 'sprezzante' che da alcune delle compagne degli altri calciatori bla… - fanpage : Dopo la separazione con #Piqué spunta anche un soprannome 'sprezzante' che da alcune delle compagne degli altri cal… -

Perè già tempo di un nuovo amorela fine della lunga storia con Gerard Piqué La diretta interessata non ha né commentato né smentito. Silenzio stampa pure da parte dello sportivo, che ...Ma c'è un tesoro digitale per ripartire Canile abusivo ad Acerra: c'erano 40 cani esposti a sole e pioggia Piqué,lo scarica anche il Barcellona ...Shakira è una delle cantanti e interpreti latine più seguite al mondo e più amate. Per questo motivo, il suo nome attualmente è al centro dello scandalo La cantante colombiana potrebbe aver trovato un ...Secondo alcuni rumor Shakira, dopo la separazione da Piqué, avrebbe ritrovato l'amore. Ecco di chi si tratterebbe.