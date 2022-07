Pubblicità

infoitcultura : Shakira, colpo di scena: ecco per quanto tempo l’avrebbe tradita Piquè - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Shakira, colpo di scena sul suo divorzio: ecco quante volte la tradiva Piqué - ParliamoDiNews : Shakira, nuovo colpo di scena: svelato da quanto tempo la tradiva Piqué #gerardpique #shakira #6luglio - infoitcultura : Shakira, nuovo colpo di scena: svelato da quanto tempo la tradiva Piqué - infoitcultura : Shakira, colpo di scena sul suo divorzio: ecco quante volte la tradiva Piqué -

Conosce benee la rabbia e il risentimento che prova nei suoi confronti'. Secondo alcuni pettegolezzi, oltre alle corna,e Piqué sarebbero arrivati ai ferri corti anche per questioni ...avrebbe quindi raccolto diverse prove e documenti che attesterebbero le ripetute infedeltà di Piqué. Materiale che la 45enne vorrebbe utilizzare in Tribunale. In questo periodo, infatti, ...Il difensore 35enne sarebbe stato beccato con la sua nuova fiamma, una cameriera 22enne, dagli investigatori privati ingaggiati dalla 45enne. I rumor non si arrestano e arriva il colpo di scena: Infor ...Shakira vorrebbe tornare a Miami ma Piquè non sarebbe d'accordo. Lei forse ha le prove dei tradimenti, tutto si complica ...