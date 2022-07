Servizi a pagamento senza il consenso: chiusa l’indagine sulla truffa da 99 milioni sulle compagnie telefoniche (Di martedì 5 luglio 2022) La Procura di Milano ha chiuso le indagini sulla truffa da 99 milioni di euro nei confronti di migliaia di clienti delle più importanti compagnie telefoniche, come WindTre e Vodafone, che si sono visti prelevare importi per Servizi a pagamento come giochi, suonerie o oroscopo, senza aver dato il consenso. L’avviso di conclusione indagini firmato dal pm Francesco Cajani e dall’aggiunto Eugenio Fisco è in via di notifica e riguarda 33 persone, anche ex dirigenti delle società telefoniche, accusate a vario titolo di frode informatica con furto e conseguente indebito utilizzo dell’identità digitale e tentata estorsione contrattuale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) La Procura di Milano ha chiuso le indaginida 99di euro nei confronti di migliaia di clienti delle più importanti, come WindTre e Vodafone, che si sono visti prelevare importi percome giochi, suonerie o oroscopo,aver dato il. L’avviso di conclusione indagini firmato dal pm Francesco Cajani e dall’aggiunto Eugenio Fisco è in via di notifica e riguarda 33 persone, anche ex dirigenti delle società, accusate a vario titolo di frode informatica con furto e conseguente indebito utilizzo dell’identità digitale e tentata estorsione contrattuale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

