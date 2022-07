Serie BKT 2022 23 | venerdì la presentazione del calendario ufficiale

Pubblicità

sportface2016 : #SerieBKT 2022/23: venerdì la presentazione del calendario ufficiale - PISAinVIDEO : I ritiri delle squadre della Serie BKT 2022/23 - Dalla_SerieA : I ritiri della Serie BKT 22/23 - - TV7Benevento : Calcio, I ritiri della Serie BKT 22/23 - - Dalla_SerieA : Con la freddezza di Andrey Galabinov - -

TernanaNews

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Le squadre della2022/2023 si preparano in vista della nuova stagione, che prenderà il via il weekend del 13 - 14 agosto, con i consueti ritiri. L'unico ancora da ufficializzare è quello della Reggina. Di ...Le squadre della2022/2023 si preparano in vista della nuova stagione, che prenderà il via il weekend del 13 - 14 agosto, con i consueti ritiri. Il dettaglio pubblicato da TMW: Ecco quando verrà presentato il calendario della Serie BKT 22/23 La stagione sportiva abbraccerà ben 14 Regioni distribuite in modo omogeneo da nord a sud, da est a ovest con 6 capoluoghi di Regione rappresentati ...Adesso é anche ufficiale: Reggio Calabria ospiterà la cerimonia della presentazione dei calendari della serie B 2022-2023. Sarà la location dell'Arena dello Stretto ...