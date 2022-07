Serie A | addio alle maglie verdi dalla stagione 2022 2023 | il motivo

(Di martedì 5 luglio 2022) Adesso è ufficiale: inA,prossima, saranno vietate le. La Lega ha pubblicato le regole per le divise da gioco della/23. Nell’articolo 2 emerge una nuova regola: sarà vietato il colore verde nelle divise da gioco per i calciatori in movimento. “Ogni Società deve disporre di una prima divisa da gioco, con i propri colori ufficiali, che dovrà utilizzare nelle partite interne e nelle partite esterne in cui non vi sia confondibilità di colori con la squadra avversaria, e di una seconda divisa (più eventuali altre), che dovrà essere notevolmente diversa ed in contrasto con la prima. A titolo esemplificativo, si considerano notevolmente diverse ed in contrasto tra loro, le divise da gioco che non generano confondibilità di ...

