“Sepolti per sempre”. Strage della Marmolada, l’ipotesi choc: cosa succede sui luoghi di soccorso (Di martedì 5 luglio 2022) Difficile recuperare le vittima della Marmolada. Dopo il crollo del ghiacciaio l’incubo di dover rinunciare, forse per sempre, al ritrovamento dei corpi rimasti si fa sempre più concreto. Come riporta La Repubblica, l’ipotesi è sempre più reale. Per Walter Cainelli, presidente del soccorso alpino Trentino, uno dei primi ad arrivare domenica sulla Marmolada: “Sarà difficile recuperare le vittime perché farlo mette in pericolo i soccorritori”. “Un fiume di ghiaccio, sassi e rocce”, ha detto il presidente del soccorso alpino del Trentino su cui è impossibile effettuare delle ricerche in profondità. Sul posto sono arrivati i glaciologi, i quali avranno il compito di valutare le condizioni del blocco che si trova ancora in sede. “È ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Difficile recuperare le vittima. Dopo il crollo del ghiacciaio l’incubo di dover rinunciare, forse per, al ritrovamento dei corpi rimasti si fapiù concreto. Come riporta La Repubblica,più reale. Per Walter Cainelli, presidente delalpino Trentino, uno dei primi ad arrivare domenica sulla: “Sarà difficile recuperare le vittime perché farlo mette in pericolo i soccorritori”. “Un fiume di ghiaccio, sassi e rocce”, ha detto il presidente delalpino del Trentino su cui è impossibile effettuare delle ricerche in profondità. Sul posto sono arrivati i glaciologi, i quali avranno il compito di valutare le condizioni del blocco che si trova ancora in sede. “È ...

