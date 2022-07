Senza difesa non c’è sostenibilità. Profumo sugli investimenti europei (Di martedì 5 luglio 2022) La Banca europea per gli investimenti (Bei) dovrebbe aprirsi al finanziamento del settore della difesa, una necessità resa evidente dall’invasione russa dell’Ucraina. Lo sostiene l’amministratore delegato di Leonardo e presidente dell’Associazione delle industrie europee dell’aerospazio, sicurezza e difesa (Asd Europe), Alessandro Profumo, nel corso di un’intervista rilasciata al Financial Times. Secondo il manager, “una modifica sulle norme per la Bei su come finanziare il settore della difesa sarebbe estremamente rilevante, in quanto potrebbe creare una tendenza per il settore finanziario”. Secondo Profumo, inoltre, revisionare la politica di prestiti della Banca europea, consentendole di investire in progetti militari, sarebbe anche un modo per inviare un segnale importante per il ... Leggi su formiche (Di martedì 5 luglio 2022) La Banca europea per gli(Bei) dovrebbe aprirsi al finanziamento del settore della, una necessità resa evidente dall’invasione russa dell’Ucraina. Lo sostiene l’amministratore delegato di Leonardo e presidente dell’Associazione delle industrie europee dell’aerospazio, sicurezza e(Asd Europe), Alessandro, nel corso di un’intervista rilasciata al Financial Times. Secondo il manager, “una modifica sulle norme per la Bei su come finanziare il settore dellasarebbe estremamente rilevante, in quanto potrebbe creare una tendenza per il settore finanziario”. Secondo, inoltre, revisionare la politica di prestiti della Banca europea, consentendole di investire in progetti militari, sarebbe anche un modo per inviare un segnale importante per il ...

