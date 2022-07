Selvaggia Lucarelli e Salmo, lei ha l’ultima parola e lo umilia (Di martedì 5 luglio 2022) E’ guerra tra Selvaggia Lucarelli e Salmo, iniziata oltre un anno fa quando la giornalista ha commentato la decisione del rapper di fare un concerto in piena emergenza sanitaria. Adesso sui social i due continuano a battibeccarsi. Selvaggia Lucarelli è tornata a prendersela con Salmo dopo che quest’ultimo nei giorni scorsi pare abbia in qualche modo risposto ad una polemica iniziata proprio dalla giornalista circa un anno fa. I due proprio nelle scorse ore sono stati protagonisti di un siparietto davvero piuttosto pungente, ovviamente avvenuto attraverso i loro profili social. Non si placa quindi questa polemica torta tra Selvaggia e Salmo dopo che l’anno scorso in occasione del concerto tenuto dal cantante, la Lucarelli pare abbia ... Leggi su baritalianews (Di martedì 5 luglio 2022) E’ guerra tra, iniziata oltre un anno fa quando la giornalista ha commentato la decisione del rapper di fare un concerto in piena emergenza sanitaria. Adesso sui social i due continuano a battibeccarsi.è tornata a prendersela condopo che quest’ultimo nei giorni scorsi pare abbia in qualche modo risposto ad una polemica iniziata proprio dalla giornalista circa un anno fa. I due proprio nelle scorse ore sono stati protagonisti di un siparietto davvero piuttosto pungente, ovviamente avvenuto attraverso i loro profili social. Non si placa quindi questa polemica torta tradopo che l’anno scorso in occasione del concerto tenuto dal cantante, lapare abbia ...

