Sei Sorelle, Trama Puntate dal 18 al 22 Luglio 2022: Rodolfo Maltratta Blanca! (Di martedì 5 luglio 2022) Sei Sorelle, Trama Puntate dal 18 al 22 Luglio 2022: Rodolfo inizia a trattare male Blanca e continua ad avere degli scontri con il fratello. Le difficoltà causate da Don Ricardo e dalla zia Adolfina proseguono… Sei Sorelle prosegue e, nel corso della settimana dal 18 al 22 Luglio 2022, la situazione tra Rodolfo e Blanca precipiterà ulteriormente. La coppia avrà nuove difficoltà e soprattutto Rodolfo inizierà a trattare in maniera molto crudele Blanca, la quale non riuscirà a capire quello che sta succedendo. Nel frattempo le Silva dovranno fare i conti con le solite difficoltà causate anche da Don Ricardo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Sei ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 5 luglio 2022) Seidal 18 al 22inizia a trattare male Blanca e continua ad avere degli scontri con il fratello. Le difficoltà causate da Don Ricardo e dalla zia Adolfina proseguono… Seiprosegue e, nel corso della settimana dal 18 al 22, la situazione trae Blanca precipiterà ulteriormente. La coppia avrà nuove difficoltà e soprattuttoinizierà a trattare in maniera molto crudele Blanca, la quale non riuscirà a capire quello che sta succedendo. Nel frattempo le Silva dovranno fare i conti con le solite difficoltà causate anche da Don Ricardo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Sei ...

Pubblicità

GiuseppePorcia2 : @Termy73 @nico_r2022 Sei una mosca bianca..avevo due sorelle se non erano così gli uomini, non gli piacevano..oggi… - AlexGadeaOff_IT : Riprende da oggi il consueto appuntamento con Sei Sorelle, ore 16:00, Rai Uno #alexgadea #seisorelle - katiusciapugli1 : RT @AlexGadeaOff_IT: ?? Aggiornamento. Oggi Sei Sorelle NON andrà in onda per lasciare spazio allo Speciale Tg1 sulla tragedia della Marmola… - whilssonn : @stellainblack @tatiana23111975 Lo so'...i maschi di solito sono dei coglioni,io sono cresciuto con sei sorelle e t… - GiorgioLiberini : @AguirreWrathofG @Covidioti I cinque stelle quando Toyota ha lanciato la prius {1997} erano ancora a scuola. I geni… -