(Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug – In passato vi abbiamo già riportato di tristi episodi verificatisi al celebreMilitare della Prima Guerra Mondiale sul Monte. Spesso vergognosamente usato come pista da snowboard d’inverno, oggi, in estate, apprendiamo esser divenuto “spiaggia” su cui sdraiarsi eil. Ma ildelnon è assolutamente un luogo di svago, tutt’altro. E’ un monumento storico e sacro tra le cui pietre riposano ad imperitura memoria le spoglie di 23.000 soldati. Giovani che sacrificarono le proprie vite per dei beni più grandi, oggi bistrattati, che si chiamano Patria e confini. 23.000 soldati oltraggiati La foto incriminata è stata postata sul suo profilo Facebook direttamente dall’assessore al Lavoro della Regione ...

Y0UNGBLXXD_ : madonna quando eravamo agli scaloni e gli altri stavano seduti sul muretto mentre io e lui sdraiati a terra a guard… - TangoCool84 : RT @Mintakalina: Vi vedo che siete sdraiati sul lettino sbagliato. #Freud - Mintakalina : Vi vedo che siete sdraiati sul lettino sbagliato. #Freud - eleonoriva : Elisa Esposito è “il male dell’Italia” perché fa dei video ironici (sottolineo) parlando corsivo. Commenti scritti… - cryptosfera_it : @Gigi_Piada75 @NewAnitark @romeutente @FilBarbera 1/2 sul fatto che in quelle spiagge migliaia di persone tutti i g… -

Il Primato Nazionale

Ginnastica a costo zero con questi esercizi per appiattire la pancia in una settimana e rendere efficace la dieta Continuiamo a lavorare sull'addome rimanendoin posizione supina...Esercizio per rassodare l'addome:su un fianco con le ginocchia leggermente piegate. ... Cambia i pannolini su una superficie all'altezza della vita o in ginocchiopavimento. Tieni la ... Sdraiati sul Sacrario del Grappa a prendere il sole, ennesimo sfregio ai caduti italiani Nella scena nautica internazionale, non c’è niente di più affascinante dell’Aquarama quando si parla di stile ed eleganza ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...