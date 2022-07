Scoperto un nuovo buco nell’ozono, è 7 volte superiore rispetto a quello che sovrasta il Polo Sud (Di martedì 5 luglio 2022) Al di sopra delle regioni tropicali è stato individuato un nuovo buco nell’ozono, un assottigliamento dello strato dell’atmosfera che protegge la Terra dalle radiazioni solari, che raggiunge dimensioni ben sette volte superiori rispetto a quello, già noto, che sovrasta il Polo Sud. Descritto sulla rivista American Institute of Physics Advances, questo inquietante risultato emerge da uno studio condotto dagli scienziati dell’Università di Waterloo, a Ontario, in Canada. Per essere classificato tale, un ‘buco’ nell’ozono viene definito come un’area in cui la perdita di ozono è maggiore del 25 per cento rispetto alle regioni considerate stabili. Il team, guidato da Qing-Bin Lu, ha individuato un’area in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Al di sopra delle regioni tropicali è stato individuato un, un assottigliamento dello strato dell’atmosfera che protegge la Terra dalle radiazioni solari, che raggiunge dimensioni ben settesuperiori, già noto, cheilSud. Descritto sulla rivista American Institute of Physics Advances, questo inquietante risultato emerge da uno studio condotto dagli scienziati dell’Università di Waterloo, a Ontario, in Canada. Per essere classificato tale, un ‘viene definito come un’area in cui la perdita di ozono è maggiore del 25 per centoalle regioni considerate stabili. Il team, guidato da Qing-Bin Lu, ha individuato un’area in ...

