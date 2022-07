Sciopero taxi Roma: oggi e domani. Tensione a Roma, tassisti sotto Palazzo Chigi (Di martedì 5 luglio 2022) Lo Sciopero dei taxi in Italia è previsto per il 5 e 6 luglio Roma, 5 luglio 2022 - E' iniziato questa mattina alle 8 lo Sciopero di 48 ore dei taxi . La protesta delle auto bianche ha messo nel ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Lodeiin Italia è previsto per il 5 e 6 luglio, 5 luglio 2022 - E' iniziato questa mattina alle 8 lodi 48 ore dei. La protesta delle auto bianche ha messo nel ...

Pubblicità

myrtamerlino : 40 gradi in tutta Italia e i taxisti bloccano un Paese intero per due giorni. Davvero difficile capirne le ragioni,… - Piu_Europa : ?? Sciopero dei Taxi fino a domani ?? Blocco corporativo contro la liberalizzazione del settore anche attraverso digi… - stanzaselvaggia : Quindi i tassisti hanno fatto sciopero il GIOVEDÌ con presidi vari, poi dal venerdì inizia il weekend di sole, cerc… - Violetta_2021 : RT @Adnkronos: Sciopero #taxi: i tassisti manifestanti forzano i blocchi davanti a Palazzo Chigi. Lanciati fumogeni e petardi in piazza. ht… - Regione_Sicilia : RT @AeroportoPa: Avviso ai viaggiatori: Tra il 5 e il 6 luglio potrebbero verificarsi disagi nel servizio taxi a causa dello sciopero della… -