Sciopero taxi, momenti di tensione a Roma: cresce l'adesione a Milano e nelle altre città italiane (Di martedì 5 luglio 2022) La protesta dei taxi non si placa. I tassisti sono scesi in piazza a Roma e in tutta Italia per protestare contro decreto legislativo sulla concorrenza . Il fermo nazionale di 48 ore delle vetture sta ... Leggi su leggo (Di martedì 5 luglio 2022) La protesta deinon si placa. I tassisti sono scesi in piazza ae in tutta Italia per protestare contro decreto legislativo sulla concorrenza . Il fermo nazionale di 48 ore delle vetture sta ...

Pubblicità

myrtamerlino : 40 gradi in tutta Italia e i taxisti bloccano un Paese intero per due giorni. Davvero difficile capirne le ragioni,… - Agenzia_Ansa : È cominciato alle 8 lo sciopero nazionale di 48 ore dei tassisti che protestano contro l'articolo 10 del Ddl Concor… - Piu_Europa : ?? Sciopero dei Taxi fino a domani ?? Blocco corporativo contro la liberalizzazione del settore anche attraverso digi… - rosati22 : RT @AlbertoLela: Lo sciopero dei taxi che sta paralizzando Roma dovrebbe essere attenuato dal servizio pubblico(Atac). Entrambi hanno una… - augusto_amato : Roma, i tassisti tentano l'assalto a Palazzo Chigi. Rabbia e tensioni in piazza Colonna dopo il corteo -