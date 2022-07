Schneider Electric riceve il premio “2022 Microsoft Energy & Sustainability Partner of the Year”

(Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) - Stezzano (BG) 5 luglio, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato di avere avuto il riconoscimentoof theè stata scelta tra i topmondiali di Microsft per le sue soluzioni software innovative EcoStruxure™, offerte ai clienti e supportate da tecnologiequali Azure Cloud e Dynamics 365. Iof theAwards sono assegnati aiche hanno sviluppato e fornito le migliori ...

Pubblicità

mmorente : RT @SchneiderItalia: Su @techeconomy2030 intervista a due voci con la nostra @LauraPMBruni e @Dughiero64 sulla trasformazione digitale nell… - techeconomy2030 : RT @SchneiderItalia: Su @techeconomy2030 intervista a due voci con la nostra @LauraPMBruni e @Dughiero64 sulla trasformazione digitale nell… - FellerAg : Oltre i sistemi di distribuzione dei contatori, con il sistema Prisma XS possono essere realizzati anche sistemi di… - SmartHomeEU1 : RT @FellerAg: Gli apparecchi dell’assortimento FLF di Feller offrono in uno spazio piccolissimo tutti i vantaggi e la leggendaria sicurezza… - SmartHomeEU1 : RT @FellerAg: Il nostro Customer Service Center vi assiste da anni con competenza in tutte le questioni e richieste concernenti i nostri pr… -

ictBusiness

Ma ora una società tecnologica ha fatto una scelta ulteriore, dal sapore definitivo:venderà la propria filiale russa al team di dirigenti che la guida. La società francese, ......Cooling HITEC Power Protection KOHLER Legrand Nlyte Software Nortek Air Solutions manufactures MitsubishiRolls - Royce Power Systems Piller Power Systems RittalSTULZ For ... Schneider Electric venderà la sua filiale in Russia Dal disinvestimento, la società transalpina ricaverà 300 milioni di euro. La filiale sarà acquisita dal team di dirigenti russi.Con i Micro Data Center Schneider Electric offre una soluzione compatta, sicura e innovativa per sfruttare al 100% il potenziale dell’edge computing ...