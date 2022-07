Scherma, Roberta Marzani bronzo nella spada ai Giochi del Mediterraneo (Di martedì 5 luglio 2022) Orano (Algeria) – La bergamasca Roberta Marzani ha conquistato la medaglia di bronzo nella XIX edizione dei Giochi del Mediterraneo in corso a Orano, in Algeria. La spadista dell’Esercito che si allena alla Società del Giardino di Milano con il Maestro Alfredo Rota si è fermata in semifinale al cospetto di un’altra azzurra, Giulia Rizzi, poi vincitrice della gara sulla terza italiana in gara, Nicol Foietta. Giornata quasi perfetta per il Team Italia della spada, condotto proprio da Alfredo Rota, che ha mandato a podio tutti e sei gli atleti in gara, tre nella prova femminile e altrettanti in quella maschile. La vittoria della prova maschile è andata, però, all’egiziano numero 8 del ranking mondiale Mohamed Elsayed che ha superato in finale Valerio ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 luglio 2022) Orano (Algeria) – La bergamascaha conquistato la medaglia diXIX edizione deidelin corso a Orano, in Algeria. La spadista dell’Esercito che si allena alla Società del Giardino di Milano con il Maestro Alfredo Rota si è fermata in semifinale al cospetto di un’altra azzurra, Giulia Rizzi, poi vincitrice della gara sulla terza italiana in gara, Nicol Foietta. Giornata quasi perfetta per il Team Italia della, condotto proprio da Alfredo Rota, che ha mandato a podio tutti e sei gli atleti in gara, treprova femminile e altrettanti in quella maschile. La vittoria della prova maschile è andata, però, all’egiziano numero 8 del ranking mondiale Mohamed Elsayed che ha superato in finale Valerio ...

