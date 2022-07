Scelta o revoca di medici e pediatri: da oggi è possibile farlo anche in farmacia (Di martedì 5 luglio 2022) Da oggi, martedì 5 luglio, è possibile scegliere o revocare il Medico di Assistenza Primaria (MAP) e il Pediatra di Libera Scelta (PLS) nelle farmacie sul territorio. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta Regionale, su proposta della vicepresidente e Assessore al Welfare Letizia Moratti. Questa possibilità è stata resa possibile grazie alla firma di una convenzione sottoscritta da Regione Lombardia, Federfarma Lombardia e Assofarm Confservizi Lombardia. Questa semplificazione si affianca all’utilizzo degli sportelli Scelta/revoca delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), nell’ottica di una semplificazione delle modalità di accesso dei cittadini ai servizi sanitari e socio sanitari. Leggi su bergamonews (Di martedì 5 luglio 2022) Da, martedì 5 luglio, èscegliere ore il Medico di Assistenza Primaria (MAP) e il Pediatra di Libera(PLS) nelle farmacie sul territorio. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta Regionale, su proposta della vicepresidente e Assessore al Welfare Letizia Moratti. Questa possibilità è stata resagrazie alla firma di una convenzione sottoscritta da Regione Lombardia, Federfarma Lombardia e Assofarm Confservizi Lombardia. Questa semplificazione si affianca all’utilizzo degli sportellidelle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), nell’ottica di una semplificazione delle modalità di accesso dei cittadini ai servizi sanitari e socio sanitari.

