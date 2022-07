Saputo: «Negli USA c’è interesse, ma l’Italia deve cambiare mentalità» (Di martedì 5 luglio 2022) Le parole del presidente del Bologna Saputo: «Dobbiamo cambiare gli stadi. Dobbiamo capire che una partita di calcio è più di una partita» intervistato da Omni News, il presidente del Bologna, Joey Saputo, ha parlato degli obiettivi del Bologna, ma anche della crescita del calcio italiano. Di seguito le sue parole. BOLOGNA – «Per poter sognare in grande bisogna innanzitutto stare costantemente nella parte sinistra della classifica. Dobbiamo arrivare a conquistare dai 50 punti in su , cominciare da lì per poi un giorno coronare il sogno di entrare nelle coppe europee». CALCIO ITALIANO – «Volevo aiutare la crescita del calcio in Canada e creare una sorta di gemellaggio con un club europeo e c’è stata questa opportunità con il Bologna. Qui ci sono certamente delle aspettative, i bolognesi ti fanno lavorare, per me la cosa ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Le parole del presidente del Bologna: «Dobbiamogli stadi. Dobbiamo capire che una partita di calcio è più di una partita» intervistato da Omni News, il presidente del Bologna, Joey, ha parlato degli obiettivi del Bologna, ma anche della crescita del calcio italiano. Di seguito le sue parole. BOLOGNA – «Per poter sognare in grande bisogna innanzitutto stare costantemente nella parte sinistra della classifica. Dobbiamo arrivare a conquistare dai 50 punti in su , cominciare da lì per poi un giorno coronare il sogno di entrare nelle coppe europee». CALCIO ITALIANO – «Volevo aiutare la crescita del calcio in Canada e creare una sorta di gemellaggio con un club europeo e c’è stata questa opportunità con il Bologna. Qui ci sono certamente delle aspettative, i bolognesi ti fanno lavorare, per me la cosa ...

