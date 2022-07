Sapevi che Rocco Hunt ha un figlio? Ecco come si chiama e quanti anni ha – VIDEO (Di martedì 5 luglio 2022) Nonostante la giovane età, Rocco Hunt ha sempre avuto le idee chiare sul suo desiderio di mettere in piedi una famiglia solida da amare e proteggere. Per questo motivo, il celebre rapper si è sposato molto giovane e, dopo poco, ha avuto anche un figlio ad appena 22 anni. Sapevi che Rocco Hunt ha un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 5 luglio 2022) Nonostante la giovane età,ha sempre avuto le idee chiare sul suo desiderio di mettere in piedi una famiglia solida da amare e proteggere. Per questo motivo, il celebre rapper si è sposato molto giovane e, dopo poco, ha avuto anche unad appena 22cheha un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

AceccKramer : @JulianRoss79 @Mucio80 magari alla prima no ma alla seconda il pubblico comincia a rumoreggiare sapendo che in panc… - vespaarancione : @alposto @forZa89_giulio C’è un tizio con un tubo di gomma che la spruzza in mare direttamente dalla montagna non lo sapevi? - assosementi : Lo sapevi? La concia delle #sementi protegge sia il seme che la coltura da funghi e insetti nocivi, riducendo l’imp… - tavano_anna : RT @aforista_l: Quando invecchi ti fanno male parti del corpo che nemmeno sapevi di avere. - MySwitzerland_i : Sapevi che la cultura termale a Baden @aargautourismus ha una tradizione lunga 2000 anni? Immergiti nell’eredità st… -