Santa Severa, grande successo per l'avvio della rassegna estiva

Santa Marinella – grande successo e sold out per il concerto di Rancore, che ha inaugurato, sabato 2 luglio, "Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa", rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio. Il rapper romano ha presentato il suo ultimo album, Xenoverso. Anche domenica sera, platea gremita per Ascanio Celestini che ha portato in scena Museo Pasolini, il nuovo spettacolo dedicato al grande scrittore e regista di cui ricorre il centenario della nascita. Sold Out anche per gli appuntamenti organizzati da Parchi Lazio, rivolti sia ai grandi che ai più piccoli. Legati alla natura e allo sport, gli eventi che si svolgono su diverse fasce ...

