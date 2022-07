Santa Marinella: il centro storico diventa pedonale per tutti i weekend d’estate (Di martedì 5 luglio 2022) Santa Marinella – Il Sindaco Pietro Tidei e la consigliera comunale Maura Chegia informano la cittadinanza che, a partire dall’8 luglio al 4 settembre, nei weekend il centro storico diventerà area pedonale. L’Ordinanza n 14 del 29 giugno, è stata emessa in occasione della stagione estiva a carattere del tutto sperimentale per i giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 19 alle 02 del giorno successivo. In particolare il 9 – 10 luglio e 9 – 10 agosto 2022, sarà chiusa al traffico anche Piazza Civitavecchia, lato mare. Al fine di preservare la sicurezza della circolazione stradale e pedonale saranno istituiti il divieto di transito, di sosta e di fermata per tutte le categorie di veicoli con rimozione forzata a mezzo servizio carro attrezzi in Via della Libertà, nel ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 luglio 2022)– Il Sindaco Pietro Tidei e la consigliera comunale Maura Chegia informano la cittadinanza che, a partire dall’8 luglio al 4 settembre, neiildiventerà area. L’Ordinanza n 14 del 29 giugno, è stata emessa in occasione della stagione estiva a carattere del tutto sperimentale per i giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 19 alle 02 del giorno successivo. In particolare il 9 – 10 luglio e 9 – 10 agosto 2022, sarà chiusa al traffico anche Piazza Civitavecchia, lato mare. Al fine di preservare la sicurezza della circolazione stradale esaranno istituiti il divieto di transito, di sosta e di fermata per tutte le categorie di veicoli con rimozione forzata a mezzo servizio carro attrezzi in Via della Libertà, nel ...

