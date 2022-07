Sanità, a Napoli 1000 firme a difesa dell’ambulatorio di agopuntura (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Hanno raccolto piu’ di mille firme in appena tre giorni i pazienti dell’ambulatorio di agopuntura dell’ospedale Loreto Crispi di Napoli che, come hanno appreso dalla direzione dell’Asl competente “dovrebbe essere assorbito ad horas dall’ambulatorio dell’ ospedale San Paolo che per spazio ed organizzazione, non garantirebbe le duemila prestazioni annue garantite sinora dal presidio sanitario di via Crispi”. ”Il trattamento riservato a questo centro – spiega sulla pagina change.org Alessandra D’Aragona, portavoce dei pazienti – si caratterizza per mancanza di attenzione da parte della dirigenza e se finora, pur di essere curati in questo ambulatorio, abbiamo accettato l’aumento del ticket e assecondato la richiesta di provvedere personalmente all’acquisto degli aghi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Hanno raccolto piu’ di millein appena tre giorni i pazientididell’ospedale Loreto Crispi diche, come hanno appreso dalla direzione dell’Asl competente “dovrebbe essere assorbito ad horas dall’ambulatorio dell’ ospedale San Paolo che per spazio ed organizzazione, non garantirebbe le duemila prestazioni annue garantite sinora dal presidio sanitario di via Crispi”. ”Il trattamento riservato a questo centro – spiega sulla pagina change.org Alessandra D’Aragona, portavoce dei pazienti – si caratterizza per mancanza di attenzione da parte della dirigenza e se finora, pur di essere curati in questo ambulatorio, abbiamo accettato l’aumento del ticket e assecondato la richiesta di provvedere personalmente all’acquisto degli aghi ...

