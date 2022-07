Sangue sul 4 luglio in Illinois, arrestato il giovane ricercato Robert Crimo. Il padre è stato candidato sindaco (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo una caccia all’uomo durata otto ore , la polizia ha arrestato il giovane di 22 anni sospettato di aver aperto il fuoco su una parata per il 4 luglio alla periferia di Chicago uccidendo sei persone... Leggi su feedpress.me (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo una caccia all’uomo durata otto ore , la polizia haildi 22 anni sospettato di aver aperto il fuoco su una parata per il 4alla periferia di Chicago uccidendo sei persone...

Pubblicità

norrisxmile : RT @vockstarr: @julieftauri sulla f1 in generale: a me n0rris piace, non capisco l'odio di tanta gente nei suoi confronti sul fandom: ci s… - serechricutest : @QueeeN_A io lo spero veramente,lui sta facendo tanto per noi,e sapere che non lo stiamo ripagando nella maniere gi… - PMontesperelli : RT @nigrizia: #Zanotelli: sia fatta luce sulla strage di #migranti a #Melilla. Nel suo #podcast settimanale, p. Alex chiede un'inchiesta su… - Loreta62267450 : RT @nigrizia: #Zanotelli: sia fatta luce sulla strage di #migranti a #Melilla. Nel suo #podcast settimanale, p. Alex chiede un'inchiesta su… - ioelamiansia2 : RT @AnnamariaGaleo2: @Maddy50148432 @MangelaVilo lei oltre ad essere brava e bella, ha una forte tecnica nel suo stile, sul palco una prese… -