Samantha De Grenet, attimi di panico per la showgirl: fan preoccupatissimi (Di martedì 5 luglio 2022) Samantha De Grenet ha vissuto attimi di puro panico dopo essersi accorta di quello che stava per succedere: ecco cosa ha raccontato ai fan che erano in asia per lei. La conduttrice era in vacanza, per godersi un po’ di relax ma purtroppo la pausa rilassante è stata bruscamente interrotta da un imprevedibile incidente. Samantha-de-Grenet-Altranotizia-(Fonte: google)Scopriamo che cos è accaduto a Samantha De Grenet e perché i followers le hanno inviato centinaia di messaggi in direct per domandarle, preoccupatissimi, che cosa fosse successo. Samantha De Grenet, il terribile spavento della showgirl A lanciare Samantha De Grenet è stato ... Leggi su altranotizia (Di martedì 5 luglio 2022)Deha vissutodi purodopo essersi accorta di quello che stava per succedere: ecco cosa ha raccontato ai fan che erano in asia per lei. La conduttrice era in vacanza, per godersi un po’ di relax ma purtroppo la pausa rilassante è stata bruscamente interrotta da un imprevedibile incidente.-de--Altranotizia-(Fonte: google)Scopriamo che cos è accaduto aDee perché i followers le hanno inviato centinaia di messaggi in direct per domandarle,, che cosa fosse successo.De, il terribile spavento dellaA lanciareDeè stato ...

Pubblicità

MonteroKlara : RT @FrancescoChimi8: GF, perché Samantha De Grenet dopo che ha detto e confermato 'Ti uccido' x ben 2 volte di seguito, non vengono presi… - KSeregni : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando nomina Samantha De Grenet: largo ai giovani. - ladycapuleti : angela melillo e samantha de grenet sono le kirsten cohen e julie cooper italiane, nessuno me lo leverà dalla mente - Alessia69591094 : @mariahshoney_ Ricordo il dispiacere che ho avuto quella sera, una delle protagoniste uscite contro Samantha De Gre… - zzx_98 : ho sognato di intervistare la Samantha de Grenet che mi piange davanti perché non trova lavoro -