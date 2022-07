Salernitana, Di Marzio: “Si tratta per Thorsby” (Di martedì 5 luglio 2022) Salernitana DI Marzio- La Salernitana è molto attiva sul mercato, dopo aver venduto Ederson all’Atalanta è alla ricerca di un buon centrocampista. Morgan De Sanctis è a lavoro per costruire una squadra che punti ad una salvezza tranquilla. La Salernitana, rimasta orfana di Ederson ma nel percorso inverso ci ha guadagnato Lovato, è alla ricerca di un centrocampista che possa tenere fisicamente e che sia adatto tecnicamente al profilo ricercato per Davide Nicola. Il giocatore è scelto è il norvegese, Morthen Thorsby, classe 96? è un abilissimo colpitore di testa, ricordato soprattutto nei contrasti vinti. Il norvegese, inoltre è anche un vero e proprio stakanovista, salta pochissime gare ed è, dopo Marcelo Brozovic il giocatore con più kilometri percorsi in A. La Salernitana ... Leggi su seriea24 (Di martedì 5 luglio 2022)DI- Laè molto attiva sul mercato, dopo aver venduto Ederson all’Atalanta è alla ricerca di un buon centrocampista. Morgan De Sanctis è a lavoro per costruire una squadra che punti ad una salvezza tranquilla. La, rimasta orfana di Ederson ma nel percorso inverso ci ha guadagnato Lovato, è alla ricerca di un centrocampista che possa tenere fisicamente e che sia adatto tecnicamente al profilo ricercato per Davide Nicola. Il giocatore è scelto è il norvegese, Morthen, classe 96? è un abilissimo colpitore di testa, ricordato soprattutto nei contrasti vinti. Il norvegese, inoltre è anche un vero e proprio stakanovista, salta pochissime gare ed è, dopo Marcelo Brozovic il giocatore con più kilometri percorsi in A. La...

