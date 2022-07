Sale reddito famiglie ma potere d' acquisto cala per effetto inflazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Istat: sale il reddito delle famiglie ma si riduce il potere d'acquisto. Nel primo trimestre 2022, diminuisce il ra… - classcnbc : ++#Istat, nel 1° trimestre: -Pressione fiscale sale al 38,4% (+0,5% a/a) -Deficit/Pil cala al 9% grazie a consiste… - DavidDxBx : RT @Agenzia_Ansa: Istat: sale il reddito delle famiglie ma si riduce il potere d'acquisto. Nel primo trimestre 2022, diminuisce il rapporto… - BitiBilly : RT @classcnbc: ++#Istat, nel 1° trimestre: -Pressione fiscale sale al 38,4% (+0,5% a/a) -Deficit/Pil cala al 9% grazie a consistente aumen… - maura_mazzocchi : @Agenzia_Ansa Sale il reddito????? Non me ne sono assolutamente accurate era???????? -

...2%, in aumento di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, a fronte di una aumento degli investimenti fissi lordi dell'8,1% e del già segnalato aumento dellordo disponibile ...Bolletta dell'acqua , dal 2023 lo sconto per i cittadini in difficoltàal 75%. Ad annunciarlo una nota stampa di Atersir - l'Agenzia Territoriale dell'Emilia - ...familiare titolare didi ...Roma, 5 lug. (askanews) - Nel primo trimestre 2022, il reddito lordo disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato del 2,6% rispetto ...Nell’immediato, è attesa ancora grande instabilità sul fronte delle obbligazioni governative europee e fino a quando l'inflazione non mostrerà segni significativi di rallentamento e le Banche Centrali ...