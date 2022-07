Sale ancora il prezzo del gas che supera i 167 euro al megawatt/ora. Salvataggio da 9 miliardi di euro per la tedesca Uniper (Di martedì 5 luglio 2022) Parte surriscaldata la giornata del gas con quotazioni che ad Amsterdam, mercato di riferimento per il mercato europeo, superano i 167 euro al megawatt/ora in rialzo del 2,7% rispetto alla chiusura di ieri. Il colosso tedesco Uniper, primo cliente del gigante russo Gazprom, è in trattative con il governo tedesco per un piano di Salvataggio da 9 miliardi di euro che contempla anche la possibilità che Berlino entri nell’azionariato e che venga consentito all’operatore di alzare i prezzi per i consumatori in deroga ai contratti. Uniper è alle prese con il calo dei flussi dalla Russia (oggi riceve il 40% del gas concordato) e dovendo reperire il combustibile da altri fornitori a costi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Parte surriscaldata la giornata del gas con quotazioni che ad Amsterdam, mercato di riferimento per il mercatopeo,no i 167al/ora in rialzo del 2,7% rispetto alla chiusura di ieri. Il colosso tedesco, primo cliente del gigante russo Gazprom, è in trattative con il governo tedesco per un piano dida 9diche contempla anche la possibilità che Berlino entri nell’azionariato e che venga consentito all’operatore di alzare i prezzi per i consumatori in deroga ai contratti.è alle prese con il calo dei flussi dalla Russia (oggi riceve il 40% del gas concordato) e dovendo reperire il combustibile da altri fornitori a costi ...

Pubblicità

CiociariaO : Covid Ciociaria, meno tamponi, meno contagi. Ma resta alto il tasso di positività 140 nuovi casi su 517 test, il ta… - fattoquotidiano : Sale ancora il prezzo del gas che supera i 167 euro al megawatt/ora. Salvataggio da 9 miliardi di euro per la tedes… - tell_sale : @24Mattino @paolomieli @gualtierieurope è ancora peggio della Raggi. Non lo credevo possibile - cnitalia1 : New video by Tele Italia: Sondaggio Mentana Tg La7. FDI sale ancora. La Lega continua a scendere. 5 luglio 2022 - MgraziaT : RT @paoloangeloRF: “ricerche sulla #Marmolada proseguono con poche speranze si cerca di capire quanto Questa tragedia potesse essere evitat… -