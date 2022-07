Sabrina Ferilli sfida apertamente la censura: il selfie allo specchio senza reggiseno è da bollino rosso (Di martedì 5 luglio 2022) Sabrina Ferilli è considerata una delle donne più belle e sensuali del mondo dello spettacolo in Italia. Romana doc, oltre che per il suo fascino è famosa anche per la sua simpatia, e l'attrice ne ha veramente da vendere. Nelle ultime ore, ha pubblicato un suo scatto senza veli che ha lasciato tutti a bocca aperta. Sabrina Ferilli non ha di certo bisogno di presentazioni. Si tratta di uno dei personaggi più famosi del panorama televisivo e cinematografico italiano. Dotata di una bellezza mediterranea e sensuale, l'attrice oggi ha ben 58 anni, eppure è bellissima e affascinante proprio come una volta. Sembra ieri quando Sabrina Ferilli ha posato per un calendario senza veli, o quando ha fatto il celebre "spogliarello" per la vittoria della Roma nel ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 5 luglio 2022)è considerata una delle donne più belle e sensuali del mondo dello spettacolo in Italia. Romana doc, oltre che per il suo fascino è famosa anche per la sua simpatia, e l'attrice ne ha veramente da vendere. Nelle ultime ore, ha pubblicato un suo scattoveli che ha lasciato tutti a bocca aperta.non ha di certo bisogno di presentazioni. Si tratta di uno dei personaggi più famosi del panorama televisivo e cinematografico italiano. Dotata di una bellezza mediterranea e sensuale, l'attrice oggi ha ben 58 anni, eppure è bellissima e affascinante proprio come una volta. Sembra ieri quandoha posato per un calendarioveli, o quando ha fatto il celebre "spogliarello" per la vittoria della Roma nel ...

