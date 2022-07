Sabrina Ferilli, il selfie senza veli a 58 anni conquista Instagram (e tutte le amiche) (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo un anno di lavoro intenso, tra un’ospitata al Festival di Sanremo, il film di Leonardo Pieraccioni Il sesso degli angeli e il ruolo di giudice a Tu si que vales, Sabrina Ferilli si sta godendo le meritate vacanze. Reduce da una capatina in Croazia, l’attrice in questo momento di trova alle Maldive. Ed è proprio da lì, da quello che lei stessa definisce “uno dei posti del cuore” che Sabrina Ferilli ha pubblicato una sorta di “selfie allo specchio”, mostrandosi ai suoi 890 mila follower (quasi) senza veli in una foto vedo non vedo che è stata apprezzata da una pioggia di like e commenti entusiasti. Nello scatto è possibile ammirare riflessa nel vetro di una finestra la Ferilli in un senza veli “censurato” dalle sue ... Leggi su dilei (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo un anno di lavoro intenso, tra un’ospitata al Festival di Sanremo, il film di Leonardo Pieraccioni Il sesso degli angeli e il ruolo di giudice a Tu si que vales,si sta godendo le meritate vacanze. Reduce da una capatina in Croazia, l’attrice in questo momento di trova alle Maldive. Ed è proprio da lì, da quello che lei stessa definisce “uno dei posti del cuore” cheha pubblicato una sorta di “allo specchio”, mostrandosi ai suoi 890 mila follower (quasi)in una foto vedo non vedo che è stata apprezzata da una pioggia di like e commenti entusiasti. Nello scatto è possibile ammirare riflessa nel vetro di una finestra lain un“censurato” dalle sue ...

