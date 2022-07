Pubblicità

ParliamoDiNews : Roma, tensioni con la Polizia: tassisti forzano i blocchi e irrompono davanti Palazzo Chigi #Isoladeifamosi… - CorriereCitta : Roma, tensioni con la Polizia: tassisti forzano i blocchi e irrompono davanti Palazzo Chigi - gianfrancodig15 : INUTILE, PROTESTINA INUTILE IN MENO DI 4 GATTI.. Roma, i tassisti tentano l'assalto a Palazzo Chigi. Rabbia e tensi… - augusto_amato : Roma, i tassisti tentano l'assalto a Palazzo Chigi. Rabbia e tensioni in piazza Colonna dopo il corteo - alteaxz : RT @tempoweb: 'La rovina dell'Italia siete voi'. I tassisti tentano l'assalto a Palazzo Chigi: tensione con le forze dell'ordine #sciopero… -

... leinterne alla maggioranza esplodono in Parlamento. E sono firmate M5s. Finita la discussione sul dl Aiuti - quello che, tra l'altro, contiene la norma sul termovalorizzatore di- ...La manifestazione nazionale dei tassisti contro il ddl Concorrenza anon si ferma a via dei Fori Imperiali. Dopo una mattinata di protesta nel centro della Capitale le auto bianche non hanno alcuna intenzione di chiudere il corteo contro il governo. Si dividono ...Sciopero dei tassisti a Roma e in Italia. Il fermo nazionale di 48 ore delle vetture, indetto contro l'articolo 10 del Ddl Concorrenza, sta causando disagi ai cittadini e provocando momenti di tension ...La protesta dei taxi non si placa. I tassisti sono scesi in piazza a Roma e in tutta Italia per protestare contro decreto legislativo sulla concorrenza. Il fermo nazionale di 48 ore ...