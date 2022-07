Roma | tassisti sotto Palazzo Chigi lanciano bottigliette acqua

Pubblicità

È cominciato alle 8 lo sciopero nazionale di 48 ore dei tassisti che protestano contro l'articolo 10 del Ddl Concorrenza. Si infiamma la protesta dei taxi a Roma. Tensione sotto palazzo Chigi dopo il corteo, lancio di bottigliette d'acqua. Buon pomeriggio amici, oggi a Roma protesta dei tassisti contro il DecretoConcorrenza e paralisi della circolazione. Momenti di tensione quando alcuni manifestanti hanno forzato il blocco entrando nella piazza antistante a Palazzo Chigi. Mentre molti si fanno le pippe sui social, noi siamo in piazza con chi lotta. Oggi coi tassisti a Roma.

Una frangia di taxisti, dopo la fine del corteo di protesta acontro il decreto concorrenza , ... Momenti di tensione ci sono stati tra ie le forze di polizia che li hanno contenuti. ...Caos e fumogeni sotto Palazzo Chigi, al centro di, nel corso della protesta deiscesi in piazza contro il Ddl Concorrenza. Il corteo, con circa 1000 partecipanti, era partito da piazza della Repubblica ed è arrivato a Madonna di Loreto. ...Sotto il porticato della galleria a due passi da palazzo Chigi, dove il premier Draghi è assente perché volato ad Ankara per incontrare Erdogan, i manifestanti stanno continuando a protestare sotto gl ...I tassisti hanno indetto la sospensione del servizio per il 5 e il 6 luglio per protestare contro l'articolo 10 del ddl Concorrenza ...