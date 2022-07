Roma. Si sente male in piscina e rischia di annegare: bimba di 4 anni gravissima (Di martedì 5 luglio 2022) Sta lottando tra la vita e la morte, la bimba Romana di 4 anni che ieri, nel centro estivo allestito nel centro parrocchiale della chiesa S. Andrea Apostolo di via Cassia 753, stava annegando nella piscina. I fatti Nel primo pomeriggio la bambina era entrata in acqua, nella piscina allestita per i bambini del centro estivo, guardata a vista dagli animatori e dagli assistenti. Ad un tratto la tragedia. Probabilmente a causa di un malore, la bimba è andata sott’acqua. Immediatamente soccorsa, è stata portata fuori dalla piscina dal personale docente del campo estivo. Leggi anche: Paura alle porte di Cassino: bimba cade in piscina e rischia di annegare bimba in condizioni gravissime La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022) Sta lottando tra la vita e la morte, lana di 4che ieri, nel centro estivo allestito nel centro parrocchiale della chiesa S. Andrea Apostolo di via Cassia 753, stava annegando nella. I fatti Nel primo pomeriggio la bambina era entrata in acqua, nellaallestita per i bambini del centro estivo, guardata a vista dagli animatori e dagli assistenti. Ad un tratto la tragedia. Probabilmente a causa di un malore, laè andata sott’acqua. Immediatamente soccorsa, è stata portata fuori dalladal personale docente del campo estivo. Leggi anche: Paura alle porte di Cassino:cade indiin condizioni gravissime La ...

