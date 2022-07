Roma, scippano una turista americana nella metro: i video li incastrano (Di martedì 5 luglio 2022) Roma – Nei giorni scorsi il personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma e della squadra di P.G. del Commissariato di P.S. “Viminale” ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto quattro cittadini di nazionalità peruviana, gravemente indiziati di un furto con strappo ai danni di una turista statunitense che si trovava sulla metropolitana cittadina. Nello specifico durante lo scorso fine settimana era giunta presso la locale Sala Operativa una segnalazione di scippo avvenuto sul treno metropolitano direzione Anagnina operativo sulla Linea A. Durante l’azione delittuosa la vittima, una turista statunitense, dopo essersi accorta dell’ammanco, aveva provato ad inseguire i malviventi, fuggiti lungo la banchina della ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 5 luglio 2022)– Nei giorni scorsi il personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura die della squadra di P.G. del Commissariato di P.S. “Viminale” ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto quattro cittadini di nazionalità peruviana, gravemente indiziati di un furto con strappo ai danni di unastatunitense che si trovava sullapolitana cittadina. Nello specifico durante lo scorso fine settimana era giunta presso la locale Sala Operativa una segnalazione di scippo avvenuto sul trenopolitano direzione Anagnina operativo sulla Linea A. Durante l’azione delittuosa la vittima, unastatunitense, dopo essersi accorta dell’ammanco, aveva provato ad inseguire i malviventi, fuggiti lungo la banchina della ...

romalifenews : Gli agenti, dopo aver fermato uno dei presunti ladri, sono risaliti ai complici proprio grazie al selfie 'post-scip… - angela_massi : RT @woland1964: Giustificare il porto d'armi libero per un furto d'orologio ?? Che poi a Roma, Milano, e in altre città i Rolex non li scip… - boxhiu : @Fabio77845503 @OfficinaDiMarK Ma che stai fuori...ho visto il mare e mi è sembrata Napoli a colpo d'occhio..poteva… - woland1964 : Giustificare il porto d'armi libero per un furto d'orologio ?? Che poi a Roma, Milano, e in altre città i Rolex non… -