Roma, occupazione ambientalista alla Caffarella: nuovo sgombero all’alba (Di martedì 5 luglio 2022) nuovo sgombero dell’immobile di via della Caffarella occupato dal collettivo denominato ‘Laboratoria Autogestita Berta Caceres’. Questa mattina all’alba, su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione ad un nuovo decreto di sequestro preventivo dello stabile. La prima occupazione Si tratta del secondo sgombero in soli quattro mesi: già il 24 marzo le forze dell’ordine avevano mandato via circa 150 persone dall’immobile di proprietà della Regione Lazio. Lo stabile era stato occupato il 6 marzo da gruppi ambientalisti. Era stato esposto uno striscione che aveva proclamato lo stabile come “Laboratoria Ecologista Autogestita – Berta Caceres”. La seconda ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022)dell’immobile di via dellaoccupato dal collettivo denominato ‘Laboratoria Autogestita Berta Caceres’. Questa mattina, su delega della Procura della Repubblica di, i Carabinieri del Comando Provinciale distanno dando esecuzione ad undecreto di sequestro preventivo dello stabile. La primaSi tratta del secondoin soli quattro mesi: già il 24 marzo le forze dell’ordine avevano mandato via circa 150 persone dall’immobile di proprietà della Regione Lazio. Lo stabile era stato occupato il 6 marzo da gruppi ambientalisti. Era stato esposto uno striscione che aveva proclamato lo stabile come “Laboratoria Ecologista Autogestita – Berta Caceres”. La seconda ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, occupazione ambientalista alla Caffarella: nuovo sgombero all’alba - ahp68 : RT @valeriorenzi: Sgombero in corso all’occupazione ecologista della Caffarella - leofilippi : RT @valeriorenzi: Sgombero in corso all’occupazione ecologista della Caffarella - Petartrzz : RT @valeriorenzi: Sgombero in corso all’occupazione ecologista della Caffarella - VBalzametti : RT @valeriorenzi: Sgombero in corso all’occupazione ecologista della Caffarella -