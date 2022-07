Roma, Mourinho pesca in Liga: in quota si avvicinano Isco e Guedes, Solbakken l'alternativa (Di martedì 5 luglio 2022) L'addio certo di Henrikh Mkhitaryan, nuovo calciatore dell’Inter e quello molto probabile di Nicolò Zaniolo, sempre più... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) L'addio certo di Henrikh Mkhitaryan, nuovo calciatore dell’Inter e quello molto probabile di Nicolò Zaniolo, sempre più...

Pubblicità

AliprandiJacopo : ???? Josè #Mourinho è sbarcato a Roma! “Parliamo di tutto il 13 agosto” Lo Special One è pronto per la sua seconda… - OfficialASRoma : ??? “Quando ho saputo dell’interesse della Roma mi sono esaltato. Poter lavorare con un tecnico come José Mourinho è… - sportli26181512 : Roma, Mourinho apre le porte del suo ufficio: spunta la foto con la Conference. VIDEO: Con un video postato nelle s… - sportli26181512 : Dalla Spagna: Roma in pole per Isco, la prossima settimana potrebbe arrivare la fumata bianca: C'è un altro top pla… - CalcioOggi : Roma, primo giorno di lavoro a Trigoria: Mou col tatuaggio della Conference - La Gazzetta dello Sport -