(Di martedì 5 luglio 2022)- Nicolòprotagonista di questa prima giornata di allenamenti a Trigoria. Prima per i selfie firmati ai tifosi che gli imploravano di restare alla, poi per l'andato in scena ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Zaniolo, la #Juve corre! Incontro o call con la #Roma tra mercoledì e giovedì. La #Juve disposta eventualmente anc… - Quirinale : #Mattarella: avrei voluto visitare Maputo due anni addietro, ma la pandemia ha costretto a ritardare questo incontr… - sportmediaset : Juventus-Roma, incontro per Zaniolo: i soldi arrivano da de Ligt #Zaniolo #Juventus #Roma - AHerSan89 : RT @LAROMA24: ?????? Incontro tra la @OfficialASRoma e l'agente di #Zaniolo: nessun passo sul fronte cessione. I giallorossi non hanno ricevut… - CorSport : #Roma, incontro con l'agente di #Zaniolo: la situazione ?? -

- Nicolò Zaniolo protagonista di questa prima giornata di allenamenti a Trigoria. Prima per i selfie firmati ai tifosi che gli imploravano di restare alla, poi per l'andato in scena al Fulvio Bernardini tra Tiago Pinto e il suo agente, Claudio Vigorelli. Dalla chiacchierata non sono emerse grandi novità sul fronte cessione. Fin qui la ...... ma non marginale, che essa si tenga a 30 anni dagli storici "accordi di" del 4 ottobre 1992. ... come abbiamo detto nel nostrocon il Presidente Nyusi, coinvolgendo diverse aziende ...Ankara, 5 lug. (askanews) - Unità di intenti sulla guerra in Ucraina e per la stabilizzazione della Libia, collaborazione sui migranti, ...(Adnkronos) – Dopo una giornata di trattative salta la mediazione sul decreto Aiuti e si va verso la richiesta del voto di fiducia sul provvedimento domani mattina. La soluzione a cui ha lavorato in p ...