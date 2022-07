Roma | Il Tempo | “Mourinho si è tatuato sul braccio la coppa della Conference”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 luglio 2022) Josédà il via alla nuova stagione tatuandosi laLeague 2021/2022 vinta dai giallorossi. Laha iniziato ufficialmente la preparazione per la prossima stagione con una doppia seduta a Trigoria. Il primo ad arrivare è stato Nicola Zalewski; presente anche Justin Kluivert, tornato in maglia giallorossa dopo un anno in prestito al Nizza. La novità però riguarderebbe proprio il tecnico dei capitolini. Secondo quanto riporta Ilsi è fatto tatuare sullaLeague vinta pochi mesi fa. SportFace.