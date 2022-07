Roma, estate alla Casa Internazionale delle Donne: ecco tutti gli eventi dal 5 luglio al 7 settembre 2022 (Di martedì 5 luglio 2022) estate Romana con tantissimi eventi da non perdere. Al via da oggi, martedì 5 luglio, alla Casa Internazionale delle Donne di Roma LaCasaChiama, il programma estivo che fino al 7 settembre offrirà al pubblico ben 15 giorni di proiezioni cinematografiche e performance teatrali che, attraverso lo sguardo femminile e delle nuove generazioni sull’arte, sulla vita e sul mondo, vogliono coniugare intrattenimento e riflessione e promuovere le nuove opere e proposte artistiche di Donne e giovani. Il progetto LaCasaChiama LaCasaChiama è un progetto vincitore dell’Avviso Pubblico estate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022)na con tantissimida non perdere. Al via da oggi, martedì 5diLaChiama, il programma estivo che fino al 7offrirà al pubblico ben 15 giorni di proiezioni cinematografiche e performance teatrali che, attraverso lo sguardo femminile enuove generazioni sull’arte, sulla vita e sul mondo, vogliono coniugare intrattenimento e riflessione e promuovere le nuove opere e proposte artistiche die giovani. Il progetto LaChiama LaChiama è un progetto vincitore dell’Avviso Pubblico...

