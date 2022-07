Roma, è rottura con Zaniolo: il giallorosso evita i tifosi al raduno (Di martedì 5 luglio 2022) Nicolò Zaniolo si è unito al raduno della Roma, ma ha evitato l’incontro con i tifosi della Roma: sempre più in vicino alla Juve Rischia di farsi sempre più tesa la situazione intorno a Nicolò Zaniolo. Il giocatore, per il quale Juventus e Roma stanno discutendo un possibile trasferimento, si è presentato questa mattina al ritiro dei giallorossi. Tuttavia Zaniolo, a differenza dei suoi compagni di squadra, non si è fermato con i tifosi per scattare foto e firmare autografi, alimentando così le voci su un suo futuro lontano da Roma. A riportarlo è Calciomercato.com. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Nicolòsi è unito aldella, ma hato l’incontro con idella: sempre più in vicino alla Juve Rischia di farsi sempre più tesa la situazione intorno a Nicolò. Il giocatore, per il quale Juventus estanno discutendo un possibile trasferimento, si è presentato questa mattina al ritiro dei giallorossi. Tuttavia, a differenza dei suoi compagni di squadra, non si è fermato con iper scattare foto e firmare autografi, alimentando così le voci su un suo futuro lontano da. A riportarlo è Calciomercato.com. L'articolo proviene da Calcio News 24.

