Roma, branco massacra di botte due ragazzini disabili per 5 euro: poi la baby gang posta il video in rete (Di martedì 5 luglio 2022) Hanno malmenato due coetanei con l'unico scopo di vantarsi sui social. Un filmato, fatto girare in rete, in cui loro, 7 ragazzini, riprendono "l'impresa" di aver aggredito a suon di calci e pugni una coppia di conoscenti alla quale, dopo le botte, hanno sottratto cinque euro che avevano in tasca. baby gang rapina due ragazzi con disabilità all'Aurelio E poco importa se i due giovani fossero ragazzi con disabilità. Il branco, dopo averli intercettati mentre passeggiavano nella zona del quartiere Aurelio (era lo scorso marzo, ndr) proprio davanti al centro commerciale Aura, è passato rapidamente dalle parole ai fatti. In mezzo una richiesta di soldi ai quali i ragazzi non si piegano. Loro però, le vittime, alla fine, ferite e lasciate ...

