Roma | bimbo di 2 anni muore annegato sul litorale a Santa Severa | inutili i tentativi di soccorso

Pubblicità

ElioLannutti : Bimbo di 2 anni muore a Santa Severa mentre faceva il bagno. Una tragedia - stefano_gatto97 : RT @Agenzia_Ansa: Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato a Santa Severa, centro sulla costa a nord di Roma, nella tarda mattinata di… - telodogratis : Roma, bimbo di 2 anni e mezzo annega a Santa Severa - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Santa Severa (Roma), annega un bimbo di due anni e mezzo: soccorsi inutili #santasevera #roma - ParliamoDiNews : Roma, morto un bimbo di 2 anni e mezzo a Santa Severa: è annegato in mare #roma #polizia #virginiaraggi #atalanta… -

di due anni e mezzo annega a Santa Severa. I soccorritori hanno provato a rianimare il piccolo ma nulla da fare L'articolodi due anni e mezzo annega a Santa Severa proviene da ...Sono in corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto Un bambino di 2 anni e mezzo è annegato nel primo pomeriggio a Santa Severa, località sul litorale nord romano. Secondo le prime informazioni, ...Un'altra tragedia colpisce un bimbo di appena due anni è mezzo morto annegato a Santa Severa, un piccolo centro a nord della capitale. Le dinamiche sono ...Un bimbo di due anni e mezzo e’ morto annegato a Santa Severa, centro a nord di Roma. La tragedia e’ avvenuta nella tarda mattinata di oggi. Per ragioni ancora da appurare il piccolo si e’ spinto in a ...