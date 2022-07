Roma | addio di Zaniolo vicino | Mourinho ha già scelto il sostituto!

(Di martedì 5 luglio 2022) Si vivono giorni roventi anell’ultimo periodo, non solo per le temperature torride di quest’estate ma anche per le notizie di calciomercato che arrivano continuamente dalla capitale. La trattativa più bollente riguarda Nicolò; infatti, il classe ’99 è ormai nel mirino della Juventus che vuole portarlo fortemente a Torino. Secondo diverse fonti, i due club sarebbero costantemente in contatto e la trattativa potrebbe chiudersi a breve. Sedovesse lasciare i giallorossi, la dirigenzanista ha già diversi nomi da valutare per sostituirlo. Uno di questi, come riporta Nicolo Schira sul proprio profilo Twitter, è Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes Valencia Juventus Il calciatore portoghese piace molto a, e tecnicamente sarebbe il sostituto ideale di ...

Per il Corriere dello Sport dall'addio di De Ligt la Juve otterrà il tesoretto per 4 super - colpi mentre Tuttosport porta Kumbulla dalla Roma verso il Torino. La questione è nota a tutti: a meno di clamorose sorprese il giocatore andrà a Torino visto che la Juve ha deciso di accontentare la Roma. Niente contropartite ma una somma vicina ai 55 milioni. Le parti avranno ulteriori contatti a breve per cercare di sbloccare la trattativa. Juve-Zaniolo: previsti ulteriori contatti con la Roma per sbloccare la trattativa. La Juventus cerca l'affondo per Nicolò Zaniolo.