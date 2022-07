Rocío Muñoz Morales esplosiva in bikini: la foto è boom di like (Di martedì 5 luglio 2022) In attesa di vederla alla 79a Mostra del Cinema di Venezia, Rocío Muñoz Morales si gode l’estate in compagnia della famiglia. L’attrice e modella spagnola ha infuocato i social con uno scatto in bikini che in breve ha fatto il giro del web: eccola in forma smagliante. Questo si appresta ad essere l’anno di Rocío … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 5 luglio 2022) In attesa di vederla alla 79a Mostra del Cinema di Venezia,si gode l’estate in compagnia della famiglia. L’attrice e modella spagnola ha infuocato i social con uno scatto inche in breve ha fatto il giro del web: eccola in forma smagliante. Questo si appresta ad essere l’anno di… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

_movieswatch : Di #Venezia79, al momento, sappiamo solo che l'attrice francese Catherine Deneuve e il regista e sceneggiatore Paul… - zazoomblog : Rocio Munoz Morales svela il suo segreto: così ha conquistato Raoul Bova - #Rocio #Munoz #Morales #svela - LucianoVerre : >> LA PIU' BELLA DICHIARAZIONE D'AMORE << E' DI RAOUL BOVA PER LA SUA ADORATA MOGLIE ROCIO MUNOZ MORALES, INSIEME… - LaCnews24 : «Chiedimi se sono felice, Calabria ti voglio bene»: weekend a Roccella per Raoul Bova e Rocìo Munoz… - TelemiaLaTv : Rocio Munoz Morales in vacanza a Roccella Jonica: prove generali di matrimonio con Raoul Bova? -

Rocio Munoz Morales svela il suo segreto: così ha conquistato Raoul Bova Rocio Munoz Morales svela il suo segreto di bellezza e come è riuscita a conquistare il cuore di Raoul Bova, pare delle sue ... Charlize Theron strega l'Ariston. La cronaca della seconda serata SANREMO - Questa sera si esibiranno i dieci big in gara che non hanno cantanto nella serata inaugurale di ieri. Gli ospiti saranno l'attrice Charlize Theron, Conchita Wurst, Biagio Antonacci e la ... Sky Tg24 Rocio Munoz Morales svela il suo segreto di bellezza e come è riuscita a conquistare il cuore di Raoul Bova, pare delle sue ...SANREMO - Questa sera si esibiranno i dieci big in gara che non hanno cantanto nella serata inaugurale di ieri. Gli ospiti saranno l'attrice Charlize Theron, Conchita Wurst, Biagio Antonacci e la ... Rocío Muñoz Morales madrina della Mostra del Cinema di Venezia. FOTOSTORIA