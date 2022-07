Pubblicità

MeganHickeyTV : Robert “Bobby” E. Crimo III @cbschicago - Puri1488 : Robert E. Crimo III - SusanJBeach : RT @DonnaNeedham10: Person of interest Robert E. Crimo - konejita2021 : RT @konejita2021: @olgauq Robert E. Crimo. - konejita2021 : @olgauq Robert E. Crimo. -

Open

Uno zio di, Paul, ha descritto il nipote come un giovane silenzioso, tranquillo, solitario, che non aveva mai manifestato comportamenti violenti e stava spesso su Youtube. Parlando con ...Il killer sarebbeE., un residente della zona di 22 anni. Lo hanno detto le autorità locali, citate dalla Cnn, avvertendo che il giovane è ' armato e molto pericoloso ' ed è in fuga alla ... Robert Crimo: chi è il suprematista bianco sospettato della strage di Highland Park in Illinois – Il video Robert E Crimo III, who is from the area, has been taken into custody and charges will be filed, said the police.The 22-year-old man identified as a person of interest in the July 4 parade shooting in suburban Chicago has been taken into custody, police said. Highland Park Police chief Lou Jogmen earlier said ...