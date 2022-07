Robert Crimo | arrestato il killer della strage del 4 luglio in Illinois | chi è il rapper suprematista

(Di martedì 5 luglio 2022) Dopo una caccia all’uomo durata otto ore, la polizia hail giovane di 22 anni sospettato di aver aperto il fuoco su una parata per il 4alla periferia di Chicago uccidendo sei persone e ferendone 31., che le autorità non ha ancora definito ufficialmente l’autore, è stato fermato mentre si trovava alla guidasua auto nella zona di Lake Forest, a nordmetropoli dell’, ed è stato subito portato in centrale per essere interrogato. Di lui al momento si sa solo quello che appare sui social media:con lo pseudonimo Awake, diversi tatuaggi sul viso e sul collo, abitantecittà in cui, probabilmente, ha compiuto il suo massacro. In ...

Pubblicità

fanpage : #Chicago, Robert Crimo è il rapper arrestato per la sparatoria, sui suoi social foto ai raduni di #Trump - Open_gol : La polizia lo ha fermato mentre scappava. Sul suo profilo le immagini del Patriot Front. Lo zio: «Siamo brave perso… - MeganHickeyTV : Robert “Bobby” E. Crimo III @cbschicago - PieraBelfanti : Lo sparatore un rapper ai raduni di Trump. - nowordsaction : @ElQuimerico @BigDonTee Fuck you @ElQuimerico @BigDonTee Robert E. Crimo: #Robert Bobby E. Crimo III… -

la Repubblica

La polizia ha diffuso una foto e il nome dell'uomo: si tratta del rapper. "Il sospettato è stato portato al Dipartimento di Polizia di Highland Park, dove inizieremo la fase successiva ...L'ennesimo folle gesto di violenza ha portato per il momento al fermo di una persona,E., sospettata di essere il killer che alle 10 di mattina circa della giornata di ieri ha iniziato a ... Chi è Robert Crimo, arrestato per la sparatoria del 4 luglio in Illinois Robert Crimo, che le autorità non ha ancora definito ufficialmente l’autore della strage, è stato fermato mentre si trovava alla guida della sua auto nella zona di Lake Forest, a nord della metropoli ...Crimo allegedly opened fire on the Independence Day parade around 10:00 am (local time), which sent hundreds of people fleeing from the area. There was total chaos with onlookers ...