"Rischio di trovare bombe inesplose della Grande Guerra" (Di martedì 5 luglio 2022) Le ricerche per trovarei dispersi della Marmolada si fanno sempre più difficili e si procede con i droni. La zona è pericolosa non solo per eventuali nuove valanghe ma anche per eventuali ordigni nascosti per decenni dal ghiaccio Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 luglio 2022) Le ricerche peri dispersiMarmolada si fanno sempre più difficili e si procede con i droni. La zona è pericolosa non solo per eventuali nuove valanghe ma anche per eventuali ordigni nascosti per decenni dal ghiaccio

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Covid, ecco perché ci sono casi gravi anche tra i vaccinati. Colpa di anticorpi impazziti, utili per trovare person… - fanpage : #Marmolada “Bisogna agire con prudenza perché in quell'area c'è stata una guerra, c'è il rischio di trovare ordig… - stagirita118 : A due giorni dalla tragedia sulla Marmolada, il bilancio è di 7 morti, 8 feriti e 13 persone ancora disperse. Per i… - NomeEssere : RT @IlPrimatoN: Dopo le interruzioni di ieri, per il rischio di ulteriori distacchi, le ricerche dei dispersi riprendono stamani. Poche le… - wallstreetita : L'Italia rischia concretamente un razionamento del gas per il prossimo inverno. Ecco 20 consigli per non farsi trov… -