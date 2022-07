Riqualificazione di piazza Kennedy, parcheggi alla stazione e nuovi parcheggi a pagamento in città: ecco le novità a Pomezia (Di martedì 5 luglio 2022) Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto di fattibilità e la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di Project Financing presentata dalla società SIAT. Previsto un investimento da parte del privato di oltre 1.500.000 euro con interventi in 3 aree della città: Torvaianica – Riqualificazione di piazzale Kennedy e dell’adiacente area di sosta in via Zara: riasfaltatura dell’intera piazza con oltre 2000 parcheggi gratuiti, piantumazione di nuovi alberi, installazione di torrette elettriche a scomparsa, nuove fontanelle pubbliche, implementazione del sistema delle griglie di raccolta delle acque piovane, panchine e percorso ciclopedonale, area di sosta per camper – Riorganizzazione e implementazione degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022) Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto di fattibilità e la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di Project Financing presentata dsocietà SIAT. Previsto un investimento da parte del privato di oltre 1.500.000 euro con interventi in 3 aree della: Torvaianica –dilee dell’adiacente area di sosta in via Zara: riasfaltatura dell’interacon oltre 2000gratuiti, piantumazione dialberi, instzione di torrette elettriche a scomparsa, nuove fontanelle pubbliche, implementazione del sistema delle griglie di raccolta delle acque piovane, panchine e percorso ciclopedonale, area di sosta per camper – Riorganizzazione e implementazione degli ...

