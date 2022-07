Rinnovo Rrahmani, il Napoli è al lavoro: previsti contatti con l’entourage (Di martedì 5 luglio 2022) Rinnovo Rrahmani, il Napoli al lavoro per prolungare il contratto del difensore kosovaro: previsti nuovi contatti Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss, il Napoli si sarebbe attivato per prolungare il contratto di Rrahmani, vera rivelazione dell’ultima stagione. L’attuale accordo del kosovaro scadrà nell’estate del 2024, ma gli azzurri hanno in programma dei contatti con l’entourage per evitare spiacevoli sorprese nel prossimo futuro. Aggiornamenti attesi nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022), ilalper prolungare il contratto del difensore kosovaro:nuoviStando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss, ilsi sarebbe attivato per prolungare il contratto di, vera rivelazione dell’ultima stagione. L’attuale accordo del kosovaro scadrà nell’estate del 2024, ma gli azzurri hanno in programma deiconper evitare spiacevoli sorprese nel prossimo futuro. Aggiornamenti attesi nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

