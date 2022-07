Rina-Magaldi, alleanza in nome della transizione energetica: Faremo ricerca per accelerare il processo (Di martedì 5 luglio 2022) Rina, multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, e Magaldi Green Energy, startup di Magaldi Power specializzata in ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di tecnologie innovative nel settore della generazione e dello stoccaggio di energia rinnovabile, hanno firmato un memorandum of understanding con l’obiettivo di avviare un’attività di collaborazione finalizzata allo sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni, di gestione di progetti nell’ambito dei rispettivi settori e servizi, nonché di misurare i benefici Esg (Environmental, Social, Governance) del sistema Magaldi Green Thermal Energy Storage (Mgtes). “In particolare – si legge in una nota -, l’accordo prevede il mutuo coinvolgimento delle due aziende in attività di supporto per la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022), multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, eGreen Energy, startup diPower specializzata in, sviluppo, produzione e commercializzazione di tecnologie innovative nel settoregenerazione e dello stoccaggio di energia rinnovabile, hanno firmato un memorandum of understanding con l’obiettivo di avviare un’attività di collaborazione finalizzata allo sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni, di gestione di progetti nell’ambito dei rispettivi settori e servizi, nonché di misurare i benefici Esg (Environmental, Social, Governance) del sistemaGreen Thermal Energy Storage (Mgtes). “In particolare – si legge in una nota -, l’accordo prevede il mutuo coinvolgimento delle due aziende in attività di supporto per la ...

